В Дели горит свалка: школьники вынуждены дышать дымом

В Нью-Дели снова горит мусорный полигон. Он крупнейший в индийском мегаполисе. Буквально рядом со свалкой находится..

В Нью-Дели снова горит мусорный полигон. Он крупнейший в индийском мегаполисе. Буквально рядом со свалкой находится школа. Из-за пожара её на два дня закрыли, но сейчас снова идут уроки. У детей слезятся глаза от дыма, у многих одышка.

[Физаг, учительница]:

«Дым от горящей свалки вызывает жжение в глазах у детей. Жителям близлежащих районов также приходится трудно».

В этой школе учатся дети, чьи родители работают сборщиками мусора на свалке. Здание уже пострадало во время прошлого сильного пожара в апреле. Тогда пламя было настолько сильным, что расплавились окна. Пришлось закрывать школу на ремонт.

В жаркие месяцы на этом мусорном полигоне пожары – обычное дело. До конца затушить их удаётся не всегда. Почему загорается свалка, неизвестно. Власти говорят, что при высокой температуре выделяется метан, который легко воспламеняется.

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Сейчас в Нью-Дели, как и весной, по-прежнему стоит жара. Температура – 43 градуса. Дождей нет. Но даже когда они начнутся, люди, живущие рядом со свалкой, не смогут вздохнуть с облегчением.

[житель Нью-Дели]:

«Самая большая проблема для местных жителей – дым, из-за которого трудно дышать. А на втором месте – токсичная вода, которая течёт со свалки. Это создаёт много проблем. В этом районе всё больше людей заболевают раком».

В Нью-Дели нет надлежащей системы утилизации отходов. И на такие свалки, расположенные прямо в городе, ежедневно привозят тысячи тонн мусора.

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