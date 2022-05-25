Дайверы спасли кита, попавшего в сеть у берегов Мальорки

События, похожие на остросюжетный фильм, развернулись у берегов испанского острова Мальорка. Моряки проходившего мимо корабля заметили..

События, похожие на остросюжетный фильм, развернулись у берегов испанского острова Мальорка. Моряки проходившего мимо корабля заметили огромного горбатого кита, запутавшегося в рыболовной сети. Они сообщили об этом в местный океанариум. Тут же на спасение кита отправились морские биологи.

12-метровый гигант попал в дрифтерную сеть, оставленную браконьерами. Он запутался так, что не мог пошевелиться. Даже челюсти стянуло сетью. Когда подоспели спасатели, животное уже ослабло. Попытки разрезать сеть с лодки не увенчались успехом. На помощь позвали дайверов.

[Джиджи Торрас, морской биолог]:

«Первые десять секунд он немного волновался, в воде появились пузыри. А потом, можете назвать меня сумасшедшей, но думаю, кит понял, что мы хотим помочь. Он успокоился, а мы начали работать».

Дайверы срезали сеть ножами, двигаясь от головы к хвосту. Вся операция длилась 45 минут.

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[Джиджи Торрас, морской биолог]:

«Мы резали и резали сеть, потом кит немного пошевелился, чтобы из неё выбраться. Он освободился, но остался на месте, чтобы восстановить силы. Потом он подал знак, похожий на благодарность».

Дайверы оставались рядом с китом, пока он отдыхал и приходил в себя. Почувствовав силы, гигант быстро уплыл в открытое море.

Дрифтерные сети называют «стенами смерти». Помимо промысловой рыбы, в них погибает множество других морских обитателей. 30 лет назад ООН запретила дрифтерный промысел за пределами 200-мильной зоны России, США, Канады, Японии и Южной Кореи.

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