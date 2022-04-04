Албанская семья хранит традицию изготовления национальных шапочек

Вот такие белые шапочки веками носили албанцы. Они называются кече, или келеш. В городке Круя одна..

Вот такие белые шапочки веками носили албанцы. Они называются кече, или келеш. В городке Круя одна семья как и встарь делает головные уборы из войлока.

Производство полностью ручное. На одну шапочку достаточно небольшого куска войлока. В процессе изготовления – 12 этапов. На один келеш нужно не менее двух часов.

Головные уборы немного отличаются друг от друга. Это связано с тем, что на севере Албании носили шапочки усечённой полусферической формы, на юге – более высокие, а в некоторых регионах – конические.

В семье Гуни мастерство передаётся из поколения в поколение. Инструменты тоже достаются по наследству. Некоторым уже сто лет.

[Ардиан Гуни, шляпник]:

«Мои отец, дед и прадед занимались этим ремеслом и хранили эту семейную традицию. Сейчас мы по-прежнему её храним».

Готовые изделия продаются в магазине при мастерской на старом рынке Круи. Стоят от десяти до 12 евро. Китайские и турецкие аналоги намного дешевле, поэтому албанской семье приходится трудно. Однако мастерская держится. За год здесь делают тысячу шапочек. Покупатели есть даже во Франции и в Германии.

[Нурмир Рикай, этнограф]:

«Это большая ценность для Круи и всей Албании. Это нужно продвигать, потому что люди должны знать, каким было традиционное ремесло. У них должна быть возможность увидеть процесс производства».

Келеш – часть албанского народного костюма и один из национальных символов Албании. Сейчас эти головные уборы надевают на свадебные церемонии, а в обычные дни почти не носят.

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