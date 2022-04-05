Полуслепые скейтбордисты: братья-подростки не бросают своё хобби

Братьям Абдулу и Мо Сайеду – 15 и 11 лет. И они любят кататься на скейтбордах..
Дата загрузки: 2022-04-05
[Абдул Сайед, скейтбордист]:
«Готов? Когда я говорю прыгать, мы прыгаем. Готов? 3-2-1, прыжок! Вместе!»
У мальчиков генетическое заболевание глаз. Оно вызывает прогрессирующую слепоту. Но они не сдаются и последние два года катаются на скейтбордах.
[Абдул Сайед, скейтбордист]:
«Мы не видим ни далеко, ни близко. И мы частично дальтоники. Цвета почти не различаем. Иногда с этим трудно смириться».
Но оставлять своё хобби они не планируют.
[Абдул Сайед, скейтбордист]:
«Вначале было несложно. Во время обучения я упал один раз. Научился кататься за 15 минут. Потом примерно за месяц научил Мо».
При катании Абдул использует трость.
[Абдул Сайед, скейтбордист]:
«Она нужна, чтобы немного ощутить поверхность, высоту рампы и всё такое. А потом я пытаюсь подстроиться».
[Мо Сайед, скейтбордист]:
«А я даже не пользуюсь тростью, я уже хорошо знаю парк».
Родители мальчиков поддерживают.
[Анвар Сайед, отец скейтбордистов]:
«Если они хотят рискнуть, мы рады. Их ждёт большой мир. Хочу, чтобы они закалились перед тем, как в него попадут».
Мальчики увлекаются и другими видами спорта.
[Абдул и Мо Сайед, скейтбордисты]:
«Крикет, футбол, баскетбол, гандбол. Этим мы занимаемся в школе».
У братьев большие планы. Они хотят выйти на профессиональный спортивный уровень.
А вдохновляет их одна поговорка.
[Мо Сайед, скейтбордист]:
«Все легендарные люди падают перед взлётом».
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