Полуслепые скейтбордисты: братья-подростки не бросают своё хобби

Братьям Абдулу и Мо Сайеду – 15 и 11 лет. И они любят кататься на скейтбордах..

[Абдул Сайед, скейтбордист]:

«Готов? Когда я говорю прыгать, мы прыгаем. Готов? 3-2-1, прыжок! Вместе!»

Братьям Абдулу и Мо Сайеду – 15 и 11 лет. И они любят кататься на скейтбордах в местном парке в австралийской Канберре.

У мальчиков генетическое заболевание глаз. Оно вызывает прогрессирующую слепоту. Но они не сдаются и последние два года катаются на скейтбордах.

[Абдул Сайед, скейтбордист]:

«Мы не видим ни далеко, ни близко. И мы частично дальтоники. Цвета почти не различаем. Иногда с этим трудно смириться».

Но оставлять своё хобби они не планируют.

[Абдул Сайед, скейтбордист]:

«Вначале было несложно. Во время обучения я упал один раз. Научился кататься за 15 минут. Потом примерно за месяц научил Мо».

При катании Абдул использует трость.

[Абдул Сайед, скейтбордист]:

«Она нужна, чтобы немного ощутить поверхность, высоту рампы и всё такое. А потом я пытаюсь подстроиться». [Мо Сайед, скейтбордист]:

«А я даже не пользуюсь тростью, я уже хорошо знаю парк».

Родители мальчиков поддерживают.

[Анвар Сайед, отец скейтбордистов]:

«Если они хотят рискнуть, мы рады. Их ждёт большой мир. Хочу, чтобы они закалились перед тем, как в него попадут».

Мальчики увлекаются и другими видами спорта.

[Абдул и Мо Сайед, скейтбордисты]:

«Крикет, футбол, баскетбол, гандбол. Этим мы занимаемся в школе».

У братьев большие планы. Они хотят выйти на профессиональный спортивный уровень.

А вдохновляет их одна поговорка.

[Мо Сайед, скейтбордист]:

«Все легендарные люди падают перед взлётом».

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