Как австралийским девочкам-подросткам помогают пережить переходный возраст

За последние 17 лет Джули Шир приняла в своей танцевальной студии в Канберре тысячи девушек и..

[Джули Шир, инструктор]:

«Сразу замечаешь, как отстраняются, как меняется их настроение. Они вполне могут сказать, что у них болит живот или что-то ещё, но я знаю, что их, скорее всего, что-то беспокоит».

За последние 17 лет Джули Шир приняла в своей танцевальной студии в Канберре тысячи девушек и молодых женщин. Австралийка – тренер по танцам и по совместительству психолог. Она говорит, что чувствует, с какими психологическими проблемами сталкиваются её подопечные, и может им помочь советом.

Её ученицы делятся с ней всем. Например, рассказывают об издевательствах в школе или о беспокойстве и депрессии.

Рания говорит, что её школьные годы были очень непростыми.

[Рания Яллоп, участница курсов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Незадолго до своего 14-летия я впервые пыталась покончить жизнь самоубийством. Думаю, что люди в возрасте 13-14 лет часто сталкиваются с серьёзными проблемами».

Теперь в Канберре появилась организация, которая хочет помочь девочкам-подросткам пережить трудный возраст.

[Гленда Стивенс, основательница Fearless Women]:

«»Бесстрашные женщины» – это новая некоммерческая благотворительная организация. Она поддерживает девочек и женщин в возрасте от 10 до 25 лет. На самом деле мы хотим, чтобы девушки были смелыми и сильными и бесстрашно находили свой путь в мире».

Психологи говорят, что давление оказывают разные факторы: от школы и колледжа до отсутствия психологической поддержки дома.

Они отмечают, что дополнительную нагрузку также оказала пандемия COVID-19.

Пока организация «Бесстрашные женщины» финансируется из частных источников.

Теперь её задача в том, чтобы обеспечить постоянное государственное финансирование.

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