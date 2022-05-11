Как австралийским девочкам-подросткам помогают пережить переходный возраст

За последние 17 лет Джули Шир приняла в своей танцевальной студии в Канберре тысячи девушек и..
Дата загрузки: 2022-05-12
[Джули Шир, инструктор]:
«Сразу замечаешь, как отстраняются, как меняется их настроение. Они вполне могут сказать, что у них болит живот или что-то ещё, но я знаю, что их, скорее всего, что-то беспокоит».
Её ученицы делятся с ней всем. Например, рассказывают об издевательствах в школе или о беспокойстве и депрессии.
Рания говорит, что её школьные годы были очень непростыми.
[Рания Яллоп, участница курсов]:
«Незадолго до своего 14-летия я впервые пыталась покончить жизнь самоубийством. Думаю, что люди в возрасте 13-14 лет часто сталкиваются с серьёзными проблемами».
Теперь в Канберре появилась организация, которая хочет помочь девочкам-подросткам пережить трудный возраст.
[Гленда Стивенс, основательница Fearless Women]:
«»Бесстрашные женщины» – это новая некоммерческая благотворительная организация. Она поддерживает девочек и женщин в возрасте от 10 до 25 лет. На самом деле мы хотим, чтобы девушки были смелыми и сильными и бесстрашно находили свой путь в мире».
Психологи говорят, что давление оказывают разные факторы: от школы и колледжа до отсутствия психологической поддержки дома.
Они отмечают, что дополнительную нагрузку также оказала пандемия COVID-19.
Пока организация «Бесстрашные женщины» финансируется из частных источников.
Теперь её задача в том, чтобы обеспечить постоянное государственное финансирование.
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