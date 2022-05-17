Спрос на крохотные фигурки превратил хобби в бизнес

Алисон Гурни из Вашингтона увлеклась валянием из войлока. Первая её работа – мини фигурка своей собаки породы хаски. «Именно он вдохновил меня на это», – вспоминает Алисон.



Вскоре женщина стала делать крошечные модели собак для друзей. Благодаря соцсетям люди узнали о минифигурках Алисон. Посыпали заказы. Увлечение превратилось в бизнес.

«Мне нужны только шерсть и иголки. Я не прикована к компьютеру на восемь часов в день. Могу этим заниматься где угодно», – поделилась Алисон. На создание фигурки уходит около трёх-четырёх часов. За день мастерица может сделать две-три модели. Высота изделия около 7,5 см. В каждую фигурку вкладывает крошечное сердечко из войлока.

Алисон просит хозяев прислать фото питомца. Некоторые отправляют видео. «Знакомство с собакой перед работой очень весёлый процесс», – говорит Алисон. Помимо собак, художница создаёт крошечных птичек, кроликов и даже ёжиков.

«Мне нравится, когда присылают фотографии домашних питомцев с их маленьким войлочным другом рядом. Приятно узнавать, как люди любят своих питомцев. Иногда именно мелочи жизни приносят нам больше всего радости», – считает Алисон.

