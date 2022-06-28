В ЮАР расследуют загадочную гибель 21 подростка в ночном клубе

Власти ЮАР расследуют гибель 21 подростка в ночном клубе в городе Ист-Лондон. 17 из них нашли..
Дата загрузки: 2022-06-28
Власти ЮАР расследуют гибель 21 подростка в ночном клубе в городе Ист-Лондон. 17 из них нашли мёртвыми прямо в заведении. При этом телесных повреждений у них не было. Некоторые скончались, сидя за столиками, а некоторые лежали на полу. Один пострадавший умер в машине скорой помощи, ещё трое – в больнице. Умершим от 13 до 17 лет.
Известно, что подростки праздновали в ночном клубе окончание школьных экзаменов, а также чей-то день рождения.
[тётя погибшего подростка]:
«Мы потеряли одного нашего родственника – ребёнка. Он учился в 12 классе. Мы не можем поверить в случившееся».
По версии следствия, подростки могли отравится едой или напитками. Не исключают отравления каким-либо газом или дымом. Сейчас в полиции ждут результатов экспертизы. Подозреваемых или задержанных по этому делу пока нет.
При этом многие обеспокоены тем, что несовершеннолетних пустили в заведение, торгующее алкоголем. В ЮАР продавать спиртное можно только тем, кому уже есть 18. Однако этот закон часто нарушают, особенно в бедных районах городов.
Люди, живущие по соседству с ночным клубом, говорят, что несовершеннолетних туда пускали постоянно. После гибели подростков у владельца заведения отозвали лицензию на продажу спиртных напитков. Также на него хотят завести уголовное дело.
Власти страны теперь намерены ужесточить контроль за продажей алкоголя.
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