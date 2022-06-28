В ЮАР расследуют загадочную гибель 21 подростка в ночном клубе

Власти ЮАР расследуют гибель 21 подростка в ночном клубе в городе Ист-Лондон. 17 из них нашли..

Власти ЮАР расследуют гибель 21 подростка в ночном клубе в городе Ист-Лондон. 17 из них нашли мёртвыми прямо в заведении. При этом телесных повреждений у них не было. Некоторые скончались, сидя за столиками, а некоторые лежали на полу. Один пострадавший умер в машине скорой помощи, ещё трое – в больнице. Умершим от 13 до 17 лет.

Известно, что подростки праздновали в ночном клубе окончание школьных экзаменов, а также чей-то день рождения.

[тётя погибшего подростка]:

«Мы потеряли одного нашего родственника – ребёнка. Он учился в 12 классе. Мы не можем поверить в случившееся».

По версии следствия, подростки могли отравится едой или напитками. Не исключают отравления каким-либо газом или дымом. Сейчас в полиции ждут результатов экспертизы. Подозреваемых или задержанных по этому делу пока нет.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

При этом многие обеспокоены тем, что несовершеннолетних пустили в заведение, торгующее алкоголем. В ЮАР продавать спиртное можно только тем, кому уже есть 18. Однако этот закон часто нарушают, особенно в бедных районах городов.

Люди, живущие по соседству с ночным клубом, говорят, что несовершеннолетних туда пускали постоянно. После гибели подростков у владельца заведения отозвали лицензию на продажу спиртных напитков. Также на него хотят завести уголовное дело.

Власти страны теперь намерены ужесточить контроль за продажей алкоголя.

Короткая ссылка на эту страницу: