Протесты на Шри-Ланке: люди требуют отставки семейного клана

Полиция Шри-Ланки применила слезоточивый газ и водометы против протестующих. Сотни людей вышли к резиденции премьер-министра и..

Полиция Шри-Ланки применила слезоточивый газ и водометы против протестующих. Сотни людей вышли к резиденции премьер-министра и к офису президента из-за худшего за десятилетия экономического кризиса.

Шри-Ланка не может оплатить импорт топлива и товаров. На прошлой неделе власти были вынуждены объявить чрезвычайную ситуацию из-за многочасовых отключений электроэнергии и нехватки предметов первой необходимости.

С 2019 года государством управляют члены семьи Раджапакса. Сейчас они пытаются провести перестановки и увольнения. Например, президент Готабая Раджапакса уволил своего брата с поста министра финансов и ищет нового управляющего Центробанком.

Однако местные жители призывают к полному отстранению семейного клана.

[Упали Карунатилаке, житель Шри-Ланки]:

«Пост президента нужно отдать тому, кто раньше не занимался политикой. Этот человек должен взять в советники интеллектуалов, он должен слушать советы экспертов и министров». [Сурав Харрис, жительница Шри-Ланки]:

«Мы не хотим просто отставок. Мы хотим, чтобы люди несли ответственность за свои действия, чтобы лидеры несли ответственность за свои действия». [Хуссейн Сахир, житель Шри-Ланки]:

«Они распустили правительство, но всё равно вернулись почти те же клоуны. Никакой разницы».

Многие годы расходы Шри-Ланки превышали её доходы. При этом основной удар по экономике нанесла пандемия, которая лишила страну туристов – главного источника доходов в казну.

В прошлом месяце, в преддверии переговоров с МВФ, правительство пыталось девальвировать национальную валюту. В итоге это вызвало стремительную инфляцию.

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