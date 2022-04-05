Протесты на Шри-Ланке: люди требуют отставки семейного клана

Полиция Шри-Ланки применила слезоточивый газ и водометы против протестующих. Сотни людей вышли к резиденции премьер-министра и..
Дата загрузки: 2022-04-06
Шри-Ланка не может оплатить импорт топлива и товаров. На прошлой неделе власти были вынуждены объявить чрезвычайную ситуацию из-за многочасовых отключений электроэнергии и нехватки предметов первой необходимости.
С 2019 года государством управляют члены семьи Раджапакса. Сейчас они пытаются провести перестановки и увольнения. Например, президент Готабая Раджапакса уволил своего брата с поста министра финансов и ищет нового управляющего Центробанком.
Однако местные жители призывают к полному отстранению семейного клана.
[Упали Карунатилаке, житель Шри-Ланки]:
«Пост президента нужно отдать тому, кто раньше не занимался политикой. Этот человек должен взять в советники интеллектуалов, он должен слушать советы экспертов и министров».
[Сурав Харрис, жительница Шри-Ланки]:
«Мы не хотим просто отставок. Мы хотим, чтобы люди несли ответственность за свои действия, чтобы лидеры несли ответственность за свои действия».
[Хуссейн Сахир, житель Шри-Ланки]:
«Они распустили правительство, но всё равно вернулись почти те же клоуны. Никакой разницы».
Многие годы расходы Шри-Ланки превышали её доходы. При этом основной удар по экономике нанесла пандемия, которая лишила страну туристов – главного источника доходов в казну.
В прошлом месяце, в преддверии переговоров с МВФ, правительство пыталось девальвировать национальную валюту. В итоге это вызвало стремительную инфляцию.
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