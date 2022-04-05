Как выживали бродячий пёс и бездомный кот

Пожилая супружеская пара переехала в дом престарелых, куда не пускали с домашним питомцем. Им пришлось оставить собаку на улице возле многоэтажного дома. Местные жители его подкармливали. Спустя несколько месяцев рядом с собакой появился кот.

Они всё время проводили вместе. А ночью засыпали рядом друг с другом, свернувшись калачиком. Кто-то построил для них будку. Жильцы дома тревожились, потому что приближалась зима. Позвонили в службу спасения животных. Кота и собаку поймали и отвезли в приют. Ветеринар осмотрел животных и сказал, что они здоровы и о них хорошо заботились.

Животные привязаны друг к другу, и работники приюта говорят, что их разлучать нельзя. Они надеются, что найдётся семья, которая возьмёт неразлучную пару.

