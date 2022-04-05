Трагедия на туристической тропе: семью британцев накрыло оползнем в Австралии

Трагедия в горах на юго-востоке Австралии. Инцидент произошёл в национальном парке Голубые горы в штате Новый..

Трагедия в горах на юго-востоке Австралии. Инцидент произошёл в национальном парке Голубые горы в штате Новый Южный Уэльс. На туристической тропе семью туристов из Великобритании накрыл оползень. Там были родители и трое детей.

[Джон Нельсон, полицейский]:

«Когда они шли по лесу, сошёл оползень. Полицейские начали спасательную операцию. К сожалению, выяснили, что в результате инцидента мужчина и мальчик погибли».

Как выяснилось, 49-летний мужчина и 9-летний мальчик скончались на месте. 50-летнюю женщину и 14-летнего подростка доставили в больницу. Для этого пришлось задействовать вертолёт. Мать и сын получили серьёзные травмы.

Там также была 15-летняя девушка из той же семьи. Она выжила и при поддержке спасателей смогла покинуть место происшествия пешком.

Эта местность находится примерно в 100 километрах от Сиднея.

Пострадавшая семья приехала в Австралию на отдых. Сейчас им помогает британское консульство.

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