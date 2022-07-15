Шри-Ланка: президент бежал и ушёл в отставку

На улицах крупнейшего города Шри-Ланки – ликование, танцы и песни. Президент страны Готабая Раджапакса подал в..

На улицах крупнейшего города Шри-Ланки – ликование, танцы и песни. Президент страны Готабая Раджапакса подал в отставку.

Люди вышли, несмотря на комендантский час в Коломбо.

В администрации президента говорят, что Раджапакса подал заявление об уходе по электронной почте вечером в четверг. Это произошло спустя несколько часов после его бегства в Сингапур. Этому предшествовали массовые протесты из-за экономического кризиса.

Люди выходили на улицы несколько месяцев. Однако на прошлой неделе выступления достигли апогея, когда сотни тысяч людей захватили правительственные здания в Коломбо. Среди них был и дом самого президента.

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Жители Шри-Ланки винят семью Раджапакса и её соратников в инфляции, нехватке базовых продуктов и коррупции.

При этом Раджапакса в среду заявил, что на должность исполняющего обязанности президента поставил своего соратника – премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Это вызвало ещё более ожесточённые протесты. Люди оккупировали парламент и дом премьера с требованием, чтобы он тоже ушёл.

Протестующие говорят, что признают только избранного главу государства.

[Калум Амаратунга, представитель протестного движения]:

«Если будет избран Ранил Викрамасингхе, мы хотели бы знать, кто в парламенте голосует за человека, партия которого набрала всего 225 тысяч голосов, а он собирается контролировать 22 миллиона человек. Нам придётся задаться вопросом, учитывают ли в парламенте мнения людей».

Ожидается, что парламент назначит нового президента 20 июля.

Источники в правящей партии говорят, что Викрамасингхе – главный кандидат. Однако решение ещё не принято.

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