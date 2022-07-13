За несколько часов до обещанной отставки президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны. Но протесты продолжаются...

Президент Шри-Ланки бежал на Мальдивы, но протесты не утихают

За несколько часов до обещанной отставки президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны. Но протесты продолжаются. Раджапаксу обвиняют в коррупции и неумелом управлении экономикой.

[протестующий]:

«Только потому, что он сбежал, борьба не закончится. Если он грабил (страну), то борьба будет продолжаться, пока всё не конфискуют».

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис за последние семь десятилетий. Внешний долг достиг 51 миллиарда долларов. В стране не хватает иностранной валюты, почти закончилось топливо, в дефиците некоторые продукты питания и лекарства.

Всё это спровоцировало антиправительственные протесты. Они начались в марте, а в недавно недовольство людей достигло апогея.

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9 июля протестующие штурмом взяли резиденции президента и премьер-министра и потребовали отставки высшего руководства. Раджапакса должен был уйти с поста 13 июля. Однако вместе с супругой улетел на военном самолёте на Мальдивы.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе обещал покинуть пост после того, как будет сформировано временное общепартийное правительство. Пока законодатели не определились с его составом. Но уже 20 июля должны состояться выборы нового президента. Кандидатов трое, включая премьера. Голосование будет тайным.

Между тем президентская резиденция стала похожа на бесплатный музей. Ко входу тянется бесконечная очередь. Люди приезжают даже из других городов. Общественный порядок никто не нарушает, и конфликтов с полицией нет.

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