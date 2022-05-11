В Ереване полиция задержала более 60 протестующих. Правоохранители действовали жёстко. Задержанных буквально заталкивали в полицейские машины...

В Армении продолжаются протесты против Пашиняна, задержан 61 человек

В Ереване полиция задержала более 60 протестующих. Правоохранители действовали жёстко. Задержанных буквально заталкивали в полицейские машины.

Стычки с силовиками начались в ходе очередного антиправительственного протеста. Оппозиция организовала в столице Армении сразу четыре шествия. Колонны выдвинулись из спальных районов в центр города. При этом демонстранты местами блокировали движение транспорта.

Участники шествия требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты начались ещё в 2020-м. Причиной стало соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией. Этим документом завершилась Вторая Карабахская война.

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В ней участвовали вооружённые силы Азербайджана с одной стороны и военные формирования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики вместе с Арменией с другой. Конфликт длился с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Он стал самым кровопролитным с 94-го года, когда закончилась Карабахская война.

По итогам соглашения из Нагорного Карабаха были выведены армянские войска и введены российские миротворцы. При этом часть региона осталась под контролем Азербайджана.

После этого в Армении несколько месяцев шли антиправительственные протесты. Пашиняна призвали к отставке и действующий президент страны, и экс-президенты, а также военное руководство, лидеры политических партий, губернаторы, мэры и общественные деятели. Он не ушёл.

Сейчас в стране сформировалось движение «Сопротивление». В рамках него проходят массовые протесты и акции гражданского неповиновения по всей стране. В них участвуют представители разных оппозиционных сил.

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