В Шри-Ланке приостановили протесты и ждут нового президента

Ещё недавно администрация президента Шри-Ланки выглядела так. Сотни тысяч людей требовали ухода главы страны. Однако теперь..

Ещё недавно администрация президента Шри-Ланки выглядела так. Сотни тысяч людей требовали ухода главы страны.

Однако теперь страсти в островном государстве поутихли. Президент бежал, покинув пост. Остальные его соратники тоже подали в отставку.

Всю вину за экономический кризис в стране люди возложили на семейный клан Раджапакса. Готабая Раджапакса был президентом. Его брат Махинда до мая занимал должность премьера. Ещё один брат Басил возглавлял Министерство финансов. Именно при нём экономика страны начала рушиться.

Сейчас исполняющий обязанности президента, а до этого премьер Ранил Викрамасингхе следит за конституционным процессом избрания нового руководства. А полиция следит, чтобы правительственные здания не грабили дальше. Парламент должен выбрать президента 20 июля.

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Впрочем, политические обозреватели говорят, что свержения клана Раджапакса далеко недостаточно, чтобы успокоить нацию.

[Покайсоты Сараванамутту, политолог]:

«Нам нужна политическая стабильность, чтобы сформировать основу нашего экономического восстановления. А политическая стабильность означает, что в стране должно быть руководство, которому доверяют люди. И именно здесь Ранил Викрамасингхе терпит неудачу».

Протестующие требуют ухода и самого Ранила. Однако его избрали кандидатом в президенты от правящей партии. Если его утвердят, это может привести к новым беспорядкам.

[жительница Шри-Ланки]:

«Исполняющий обязанности президента Ранил Викрамасингхе должен уйти в отставку. Согласно конституции, президентом нужно назначить спикера парламента, который сформирует краткосрочное правительство и окажет помощь людям. Я имею в виду дизель, бензин, лекарства, еду и всё остальное».

Как ожидается, в этом году темпы роста экономики Шри-Ланки снизятся более чем на шесть процентов. Многодневные очереди за топливом уже стали нормой, валютные резервы сократились почти до нуля, а общая инфляция в прошлом месяце превысила 54%.

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