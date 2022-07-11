Протестующие на Шри-Ланке останутся в резиденциях президента и премьер-министр страны, пока те не уйдут в отставку...

Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента и ждут его отставки

Протестующие на Шри-Ланке останутся в резиденциях президента и премьер-министр страны, пока те не уйдут в отставку. Топливный кризис и острая нехватка продовольствия и лекарств переполнили чашу терпения людей. 9 июля разгневанная толпа штурмом взяла правительственные здания и потребовала отставки руководства страны.

Президент пообещал покинуть пост 13 июля. Премьер также заявил, что уйдёт с должности, когда будет сформировано временное общепартийное правительство.

[протестующая]:

«Мы пробудем здесь до 13 или 14 июля и посмотрим, уйдёт ли президент в отставку. Мы ему больше не доверяем, потому что он уже подорвал наше доверие и доверие нашей страны».

Антиправительственные протесты на Шри-Ланке начались ещё в марте. Причиной стал крупнейший экономический кризис в стране за последние семь десятилетий. Президент снизил налоги, в результате чего сократились поступления в бюджет. Он также на семь месяцев запретил использовать химические удобрения. В стране сразу упало производство чая и риса.

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Ситуацию осложнила пандемия, остановив поток туристов. А они были важным источником поступления иностранной валюты. Внешний долг страны достиг 51 миллиарда долларов.

У правительства не осталось средств на импорт топлива, продуктов, медикаментов и других товаров. В конце июня бензин и дизель почти закончились, и их продажу приостановили на две недели. Кроме того, в стране стали регулярными отключения электричества.

Финансовую поддержку Шри-Ланке оказала Индия, выделив около четырёх миллиардов долларов. Также помощь в размере трёх миллиардов долларов обещает Международный валютный фонд. Но сначала правительство страны должно представить план реструктуризации долга.

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