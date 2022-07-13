Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы заставить его себя купить

Компания Twitter подала в суд на Илона Маска. Она пытается заставить его купить себя за 44..
Дата загрузки: 2022-07-13
Иск направили в суд американского штата Делавэр. Он должен решить, может ли самый богатый человек планеты расторгнуть договор о приобретении. Согласно его условиям, если одна из сторон расторгает сделку, то должна выплатить неустойку в размере миллиарда долларов.
8 июля Маск объявил, что отказывается от покупки. Сослался на то, что компания нарушила многочисленные положения о слиянии. Так, он настаивает, что настоящее число фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter намного больше, чем указала сама соцсеть. По её данным, это количество не превышает пяти процентов.
Иск в суд миллиардер пока никак не прокомментировал. Однако опубликовал твит с мемом, в котором говорится, что сначала ему не хотели продавать Twitter, потом сказали, что не раскроют информацию о ботах. Теперь же его заставляют купить Twitter через суд, который вынудит соцсеть предоставить ту самую информацию о ботах.
Сам Twitter утверждает, что Маск своим решением нанёс соцсети невосполнимый ущерб.
Четырёхдневное разбирательство по делу могут назначить на середину сентября.
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