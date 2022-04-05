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Помпеи будут под защитой робопса и дрона с лазерным сканером

Помпеи будут под защитой робопса и дрона с лазерным сканером

Знакомьтесь, это робопёс Spot – новый страж древних Помпеев. Он будет патрулировать улицы по ночам. Его..

Дата загрузки: 2022-04-06

Помпеи будут под защитой робопса и дрона с лазерным сканером

Знакомьтесь, это робопёс Spot – новый страж древних Помпеев. Он будет патрулировать улицы по ночам. Его задача – выявлять места, где разрушаются здания или тоннели. Также роботизированная собака защитит город от незаконных охотников за реликвиями.

Робота разработала компания Boston Dynamics. Он оборудован пятью стереокамерами, которые обеспечивают круговой обзор. Spot очень манёвренный, способен выносить удары и выдерживает температуру от минус 20 до плюс 45 градусов.

Управлять робопсом можно дистанционно через компьютер, а можно запрограммировать на автономную работу.

У собаки также будет поддержка с воздуха. Это летающий лазерный сканер. Он оснащён камерами, радаром, лидаром и системой спутниковой навигации, которая помогает оптимизировать траекторию полёта.

Дрон будет сканировать крыши и фасады зданий, а также другие труднодоступные элементы внешних конструкций.
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