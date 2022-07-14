Столица Гаити оказалась под контролем преступных банд

ООН эвакуирует работников своих гуманитарных миссий из столицы Гаити. Их вывозят по воздуху и по морю...

ООН эвакуирует работников своих гуманитарных миссий из столицы Гаити. Их вывозят по воздуху и по морю.

В городе наблюдается небывалый всплеск насилия. Так, с конца прошлой недели здесь в стычках между бандами было убито более 50 человек.

Всемирная продовольственная программа теперь вынуждена поставлять помощь людям под перекрёстным огнём.

[Жан-Мартин Боэр, представитель WPF]:

«Насилие в Порт-о-Пренс принесли банды. Это повлияло на рынки, торговлю, средства к существованию и отрезало город от остальной части Гаити».

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Всплеск насилия вызвало ухудшающееся экономическое положение людей. Продовольственная инфляция превысила 50%. Цены растут. Более миллиона людей в столице уже испытывают острую нехватку продуктов питания.

[Жан-Мартин Боэр, представитель WPF]:

«И всё указывает на то, что ситуация ухудшается».

При этом поставки в город происходят с перебоями, поскольку водители фур боятся быть обстрелянными преступными группировками.

[Жан-Мартин Боэр, представитель WPF]:

«Я обеспокоен тем, что ситуация уже выходит из-под контроля. Большая часть Порт-о-Пренса контролируется бандами.

Гаити – это страна, которая импортирует 70% потребляемого зерна. Всемирная продовольственная программа уже организовала паромное сообщение со столицей. Оно позволяет доставлять в Порт-о-Пренс гуманитарную помощь, а потом распределять её в другие регионы страны.

Аналитики опасаются, что поток нелегальных мигрантов из Гаити в США может возрасти.

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