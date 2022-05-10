Тюремный бунт в Эквадоре: 43 заключённых погибли, 108 в бегах

Более 40 заключённых погибли и десятки получили ранения в ходе беспорядков в тюрьме в эквадорском городе..

Более 40 заключённых погибли и десятки получили ранения в ходе беспорядков в тюрьме в эквадорском городе Санто-Доминго. Там произошла стычка между членами двух банд после того, как главаря одной из них перевели в эту тюрьму.

Во время столкновения 220 заключённых бежали. 112 из них вернули назад. 108 беглецов пока на свободе.

Возле тюрьмы собрались десятки родственников заключённых.

[родственник заключённого]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы узнали (о беспорядках), когда наш родственник позвонил и сказал, что слышны взрывы и выстрелы. Те люди входили в камеры и убивали всех». [родственница заключённого]:

«Мы даже не знаем, жив он или мёртв. Мы хотим узнать о его судьбе».

По данным генеральной прокуратуры Эквадора, погибло 43 человека. Глава МВД сообщает о 41 погибшем. Точное число раненых не называют.

[Патрисио Каррильо, глава МВД Эквадора]:

«Большинство жертв, если не все, были зарезаны, а не застрелены. На многих напали в их камерах или в других помещениях».

В тюрьмах Эквадора смертоносные стычки между заключёнными стали обычным явлением. Так, в прошлом году в ходе беспорядков погибло более 300 человек. Власти называют причиной насилия конкуренцию между бандами наркоторговцев.

Считается, что крупные мексиканские наркокартели используют Эквадор как транзитную страну для контрабанды наркотиков из Перу и Колумбии. При этом они задействуют эквадорские банды.

Власти Эквадора обещают снизить уровень насилия в переполненных тюрьмах. Для этого хотят досрочно освободить заключённых, которые осуждены за мелкие преступления, а также провести политические и социальные реформы.

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