60 лет запрета позади: Куба возвращается в профессиональный бокс

Казалось бы, обычная тренировка в спортзале в Старой Гаване. Но в воздухе витает вдохновение. Перед кубинскими..

Казалось бы, обычная тренировка в спортзале в Старой Гаване. Но в воздухе витает вдохновение. Перед кубинскими боксёрами открывается будущее. В стране снимают 60-летний запрет на профессиональный бокс. Он был введён бывшим коммунистическим лидером Фиделем Кастро.

У кубинских любителей бокса было только две возможности – заниматься любительски или бежать из страны.

[Альберто Гонсалес, тренер]:

«Думаю, миграция кубинских боксёров немного уменьшится. Экономическая ситуация в стране тяжёлая, и занятия (профессиональным спортом) помогут (боксёрам) обеспечивать семьи».

Кубинцы познакомились с боксом в начале прошлого века благодаря туристам из США. Этот вид спорта быстро стал очень популярным. Но после запрета кубинцы участвовали только в соревнованиях по любительскому боксу. С 72-го года они завоевали 41 золотую медаль на Олимпийских играх.

Теперь боксёры смогут заключать контракты и выступать в других странах за деньги. Кубинские спортивные чиновники разработали схему распределения гонорара: 80% будут получать боксёры, 15% – их тренеры и 5% достанется медицинскому персоналу.

[боксёр]:

«Мне нравится сам бокс, но, помимо этого, я хочу получить и профессиональный титул на международных соревнованиях».

Куба возвращалась к профессиональному боксу постепенно – с 2013 года. Сначала спортсменам разрешили выступать в полупрофессиональных соревнованиях, позже – в одном из профессиональных международных турниров.

Теперь кубинские боксёры выступят на профессиональном ринге 20 мая в Мексике.

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