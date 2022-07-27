Сотни семей лишились крова из-за землетрясения в Эквадоре

На этих кадрах – последствия землетрясения в Эквадоре. Оно было силой 5,5 балла. Очаг залегал к..
Дата загрузки: 2022-07-27
На этих кадрах – последствия землетрясения в Эквадоре. Оно было силой 5,5 балла. Очаг залегал к юго-западу от города Сан-Габриэль.
[житель Сан-Габриэля]:
«Оно застигло нас врасплох. У моей дочери был танцевальный вечер в театре. Потом наш дом начало шатать из стороны в сторону. Мы не успели среагировать».
О жертвах не сообщается, но сотни семей остались без крова. Также повреждены здания школ и церкви. Такие данные приводят власти провинции Карчи.
[Гильермо Эррера, префект провинции Карчи]:
«Почти 300 семей не могут вернуться в свои дома, поскольку те непригодны для проживания. После афтершоков некоторые дома повреждены ещё сильнее, а другие рухнули».
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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