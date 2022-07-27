fb pixel
Телеканал NTD

Сотни семей лишились крова из-за землетрясения в Эквадоре

Сотни семей лишились крова из-за землетрясения в Эквадоре

На этих кадрах – последствия землетрясения в Эквадоре. Оно было силой 5,5 балла. Очаг залегал к..

Дата загрузки: 2022-07-27

Сотни семей лишились крова из-за землетрясения в Эквадоре

На этих кадрах – последствия землетрясения в Эквадоре. Оно было силой 5,5 балла. Очаг залегал к юго-западу от города Сан-Габриэль.

[житель Сан-Габриэля]:
«Оно застигло нас врасплох. У моей дочери был танцевальный вечер в театре. Потом наш дом начало шатать из стороны в сторону. Мы не успели среагировать».

О жертвах не сообщается, но сотни семей остались без крова. Также повреждены здания школ и церкви. Такие данные приводят власти провинции Карчи.

[Гильермо Эррера, префект провинции Карчи]:
«Почти 300 семей не могут вернуться в свои дома, поскольку те непригодны для проживания. После афтершоков некоторые дома повреждены ещё сильнее, а другие рухнули».

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...