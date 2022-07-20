В Эквадоре пытаются опознать убитых заключённых

В Эквадоре пытаются идентифицировать останки заключённых, убитых в последней вспышке тюремного насилия. Инцидент произошёл в понедельник..

В Эквадоре пытаются идентифицировать останки заключённых, убитых в последней вспышке тюремного насилия. Инцидент произошёл в понедельник в тюрьме города Санта-Доминго. Сначала сообщали о 13 погибших, потом выяснили, что их 12. Тела расчленены.

Родственники заключённых ждут информации у судебно-медицинского центра.

[родственница заключённого]:

«Они звонили и просили о помощи. Трое заключённых звонили своим родственникам с просьбой вызвать 911. Это было в час дня, а полиция прибыла в тюрьму в 5-6 часов вечера. Думаете, это правильно?» Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это нечестно. Убийства продолжаются, а власти ничего не делают. Смертей всё больше и больше, не только в тюрьме – везде. У нас больше нет безопасной жизни».

Власти Эквадора говорят, что насилие в тюрьмах – результат разборок между преступными группировками: они делят территории и маршруты наркотрафика.

У заключённых изъяли оружие, боеприпасы, ножи и мобильные телефоны. 17 узников перевезли из этой тюрьмы в другую. Для них так безопаснее.

[Хорхе Флорес, замглавы ведомства по тюрьмам Эквадора]:

«Учитывая динамику насилия в тюрьмах, нужно понимать, что это преступные банды. Эти банды продолжают искать новые сферы влияния. Вот почему сегодня они могут жить по-дружески, а завтра уже будут лютыми врагами».

Тюрьмы Эквадора переполнены. В них содержат около 34 тысяч человек – на 12% больше максимальной вместимости. В прошлом году в различных тюрьмах страны в ходе драк было убито 316 заключённых.

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