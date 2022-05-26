Самому старому мужчине в мире исполняется 113 лет

Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора стал самым старым мужчиной в мире. Это подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса. На днях долгожитель отпразднует 113 день рождения.

По словам врача, у дедушки хорошее здоровье. Лишь иногда немного повышается кровяное давление. Также он плохо слышит, но это связано с возрастом.

[Энрике Гусман, врач]:

«Думаю, с его активностью, гигиеной и диетой он проживёт ещё немало лет».

Хуан родился в 1909 году в венесуэльском штате Тачира. В 29 лет женился. В браке у него родилось одиннадцать детей. Известно, что шестеро ещё живы. Также у дедушки есть 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

[Орлейдо Домада, внучка долгожителя]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я всегда помню его таким. Дедушка словно не стареет, морщин у него всё меньше. Он всегда спокойный и умиротворённый и молится за всех днями напролёт. Я никогда не вижу его расстроенным, он всегда в хорошем настроении».

Раньше титул самого старого мужчины принадлежал испанцу Сатурнино де ла Фуэнте Гарсие. Он прожил 112 лет и умер 18 января этого года за 24 дня до 113-го дня рождения.

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