Бразилец построил птичий курорт у своего дома в Сан-Паулу

Настоящий птичий курорт создал у своего дома в Сан-Паулу бразилец Марселу Максиму. Теперь сюда слетаются пернатые..

Настоящий птичий курорт создал у своего дома в Сан-Паулу бразилец Марселу Максиму. Теперь сюда слетаются пернатые гости со всего города. Здесь их ждут фрукты, семечки и другие вкусности. Марселу позаботился даже о развлечениях. У птичек есть игрушки и качели.

Идея родилась во время пандемии. Мужчину уволили с работы, и он стал продавать мебель через Интернет. Выходил с ноутбуком на улицу.

[Марселу Максиму, житель Сан-Паулу]:

«Работая у дома, я видел, что вокруг летает много птиц. Мне захотелось сделать скворечник, чтобы их немного порадовать. Я начал строить домики, но птицы не обращали на них внимания. А потом вдруг начали прилетать».

Марселу старается вставать утром пораньше. Если проспит, птицы его будят.

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[Марселу Максиму, житель Сан-Паулу]:

«Они шумят, пока я не выйду и не покормлю их. Я выхожу в 7 утра и даю им фрукты и другую еду. Потом разговариваю с ними и жду, пока они поедят».

Прохожие при виде птичьего курорта останавливаются и с удивлением смотрят на необычную картину. Многие из любопытства теперь приходят сюда каждый день.

Ну а хозяин приюта под открытым небом говорит, что для него это райский уголок на Земле.

[Марселу Максиму, житель Сан-Паулу]:

«Если бы я мог попросить Бога подарить мне прекрасный мир, то не знал бы, каким он должен быть. Но Бог дал мне именно то, о чём я мечтал».

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