В столице Индии рухнул дом, есть жертвы

В Нью-Дели продолжается поисково-спасательная операция. В столице Индии обрушился дом. [Говердхан Байрва, сотрудник ведомства по ЧС

В Нью-Дели продолжается поисково-спасательная операция. В столице Индии обрушился дом.

[Говердхан Байрва, сотрудник ведомства по ЧС]:

«Под завалами было 4-5 человек. Мы разберём обломки и будем искать до тех пор, пока там никого не останется».

Два человека погибли, двоих удалось вытащить живыми. Как минимум ещё один остаётся под обломками.

[Мохаммад Азам, родственник пострадавшего]:

«У меня под завалами племянник. Мне сказали, что он там в порядке, ему дали воды и попросили сохранять спокойствие и ждать. Нам не разрешают подходить к завалам».

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В здании было три этажа. Как сообщается, в нём велись работы по обновлению. Причина обрушения пока неизвестна. Однако местные СМИ сообщали, что государственное ведомство предупреждало владельца дома, что в нём нельзя проводить никаких строительных работ.

Обрушение зданий в Индии – проблема постоянная. Строительные нормы в этой стране низкие, за их выполнением следят плохо. К тому же дома нередко возводят из некачественных материалов.

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