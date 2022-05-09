Пожары в Сибири уничтожили более 600 жилых домов

В Сибири горят города и деревни. Огнём охвачена территория в 65 тысяч квадратных метров. Сгорела тысяча..
Дата загрузки: 2022-05-10
Пожарами охвачены Кемеровская, Иркутская и Омская области, а также – Красноярский край. Основной причиной возгораний власти называют замыкание линий электропередачи и неосторожное обращение с огнём. Помимо населённых пунктов, горят и леса.
Ситуацию осложняет сильный ветер. Из-за него огонь распространяется быстрее, а тушить с воздуха в таких условиях невозможно.
[Дмитрий Селин, заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана»]:
«Ураганный ветер. Скорость достигает 20 метров в секунду».
Огонь уничтожил в основном деревянные строения. Так, некоторые деревни выжгло полностью. В Называевске в Омской области сгорели 88 домов. Предполагают, что причиной стало замыкание на электрической подстанции.
[Павел Бахмутов, житель Называевска]:
«Вроде начали водой тушить из фляг, а потом он обошёл камыши и начало гореть. Успели только документы собрать и всё».
На тушение пожаров брошены сотни людей и десятки единиц техники. По прогнозам синоптиков, ветреная погода пока сохраняется. Значит ситуация остаётся пожароопасной. В пострадавших от огненной стихии регионах введён режим ЧС.
Короткая ссылка на эту страницу: