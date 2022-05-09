Пожары в Сибири уничтожили более 600 жилых домов

В Сибири горят города и деревни. Огнём охвачена территория в 65 тысяч квадратных метров. Сгорела тысяча..

В Сибири горят города и деревни. Огнём охвачена территория в 65 тысяч квадратных метров. Сгорела тысяча строений, в том числе – более 600 жилых домов. Не менее одиннадцати человек погибли, есть пострадавшие. Сотни людей остались без крова.

Пожарами охвачены Кемеровская, Иркутская и Омская области, а также – Красноярский край. Основной причиной возгораний власти называют замыкание линий электропередачи и неосторожное обращение с огнём. Помимо населённых пунктов, горят и леса.

Ситуацию осложняет сильный ветер. Из-за него огонь распространяется быстрее, а тушить с воздуха в таких условиях невозможно.

[Дмитрий Селин, заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана»]:

«Ураганный ветер. Скорость достигает 20 метров в секунду».

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Огонь уничтожил в основном деревянные строения. Так, некоторые деревни выжгло полностью. В Называевске в Омской области сгорели 88 домов. Предполагают, что причиной стало замыкание на электрической подстанции.

[Павел Бахмутов, житель Называевска]:

«Вроде начали водой тушить из фляг, а потом он обошёл камыши и начало гореть. Успели только документы собрать и всё».

На тушение пожаров брошены сотни людей и десятки единиц техники. По прогнозам синоптиков, ветреная погода пока сохраняется. Значит ситуация остаётся пожароопасной. В пострадавших от огненной стихии регионах введён режим ЧС.

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