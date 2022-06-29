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В Мумбаи рухнул жилой дом: 19 погибших

В Мумбаи рухнул жилой дом: 19 погибших

Трагедия в Индии. В коммерческой столице страны Мумбаи рухнула часть жилого дома. В нём было четыре..

Дата загрузки: 2022-06-29

В Мумбаи рухнул жилой дом: 19 погибших

Трагедия в Индии. В коммерческой столице страны Мумбаи рухнула часть жилого дома. В нём было четыре этажа.

Сообщается о 19 погибших.

Несколько человек удалось спасти.

[Ашиш Кумар, спасатель]:

«Спасатели достали живыми троих человек».

В целом более 10 человек были доставлены в больницы с телесными повреждениями.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними ещё могут находиться люди. Работы осложняет сильный дождь.

Здание располагалось в многолюдном районе в центральной части города. Обрушение произошло около полуночи.

Здания в Индии рушатся часто, особенно в сезон дождей. В основном, из-за плохого качества строительства.

Что послужило причиной этого обрушения, пока не сообщают.
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