В Мумбаи рухнул жилой дом: 19 погибших

Трагедия в Индии. В коммерческой столице страны Мумбаи рухнула часть жилого дома. В нём было четыре..
Дата загрузки: 2022-06-29
Трагедия в Индии. В коммерческой столице страны Мумбаи рухнула часть жилого дома. В нём было четыре этажа.
Сообщается о 19 погибших.
Несколько человек удалось спасти.
[Ашиш Кумар, спасатель]:
«Спасатели достали живыми троих человек».
В целом более 10 человек были доставлены в больницы с телесными повреждениями.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними ещё могут находиться люди. Работы осложняет сильный дождь.
Здание располагалось в многолюдном районе в центральной части города. Обрушение произошло около полуночи.
Здания в Индии рушатся часто, особенно в сезон дождей. В основном, из-за плохого качества строительства.
Что послужило причиной этого обрушения, пока не сообщают.
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