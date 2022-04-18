Британцы устанавливают турбины и солнечные панели, чтобы меньше платить

Клиенты берут цены за электроэнергию в свои руки. В Великобритании разрабатывают схемы по выработке энергии для..
Дата загрузки: 2022-04-19
Почти 350 местных британских советов поддержали изменения в законодательстве, чтобы упростить продажу электроэнергии местным энергетическим компаниям.
Эта ветряная турбина полностью принадлежит клиентам.
[Ричард Карр, потребитель]:
«Турбину уже достроили. Она вырабатывает электричество. Я тоже вложился, заплатил около 1300 долларов. В год это сократит мне расходы на электроэнергию примерно на 130 долларов».
Эксперты говорят, что местная энергетика может перерасти в более широкое потребительское движение.
[Сара Меррик, основательница Ripple Energy.]:
«Я думаю, что пришло время, когда нам не нужно, чтобы наши энергетические активы принадлежали крупным компаниям. Потребители также могут участвовать в этом процессе».
Эти крыши оценивают на пригодность для солнечных панелей. Эксперты говорят, что не всегда обоснованно устанавливать максимальное их число.
[Джон Роулингс, эксперт по энергетике]:
«Любая избыточная генерация уходит в сеть, от которой мы получаем очень небольшую прибыль. Если бы мы могли продавать эту электроэнергию на местном уровне по цене выше рыночной, то мы могли бы использовать здания с очень большими крышами».
А здесь электричество вырабатывает этот поток.
[Стив Шарп, сотрудник Llangattock Green Valleys Hydro]:
«Вода поступает через меньшие трубы, благодаря которым энергию вырабатывает основная турбина».
Клиенты говорят, что благодаря таким проектам могут сократить стоимость электричества.
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