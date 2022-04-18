Клиенты берут цены за электроэнергию в свои руки. В Великобритании разрабатывают схемы по выработке энергии для..

Британцы устанавливают турбины и солнечные панели, чтобы меньше платить

Клиенты берут цены за электроэнергию в свои руки. В Великобритании разрабатывают схемы по выработке энергии для небольших сообществ.

Почти 350 местных британских советов поддержали изменения в законодательстве, чтобы упростить продажу электроэнергии местным энергетическим компаниям.

Эта ветряная турбина полностью принадлежит клиентам.

[Ричард Карр, потребитель]:

«Турбину уже достроили. Она вырабатывает электричество. Я тоже вложился, заплатил около 1300 долларов. В год это сократит мне расходы на электроэнергию примерно на 130 долларов».

Эксперты говорят, что местная энергетика может перерасти в более широкое потребительское движение.

[Сара Меррик, основательница Ripple Energy.]:

«Я думаю, что пришло время, когда нам не нужно, чтобы наши энергетические активы принадлежали крупным компаниям. Потребители также могут участвовать в этом процессе».

Эти крыши оценивают на пригодность для солнечных панелей. Эксперты говорят, что не всегда обоснованно устанавливать максимальное их число.

[Джон Роулингс, эксперт по энергетике]:

«Любая избыточная генерация уходит в сеть, от которой мы получаем очень небольшую прибыль. Если бы мы могли продавать эту электроэнергию на местном уровне по цене выше рыночной, то мы могли бы использовать здания с очень большими крышами».

А здесь электричество вырабатывает этот поток.

[Стив Шарп, сотрудник Llangattock Green Valleys Hydro]:

«Вода поступает через меньшие трубы, благодаря которым энергию вырабатывает основная турбина».

Клиенты говорят, что благодаря таким проектам могут сократить стоимость электричества.

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