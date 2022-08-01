Гигантская 3D-собака на рекламном щите покоряет сердца японцев

Гигантская 3D-собака породы акита-ину удивляет жителей Токио. Каждый час забавный пёс появляется на восьми биллбордах и..

[житель Токио]:

«Когда собака тянет лапу, кажется, что всё по-настоящему. Цифровые технологии достигли многого. Эта собака как живая. Она двигается очень реалистично. Потрясающе».

Гигантская 3D-собака породы акита-ину удивляет жителей Токио. Каждый час забавный пёс появляется на восьми биллбордах и ловит фрисби. Эту картину можно увидеть на железнодорожной станции Сибуя.

Год назад на рекламном щите в токийском районе Синдзюку появилась огромная 3D-кошка. А в районе Сибуя решили повторить высокотехнологичный трюк и создали объёмную цифровую собаку.

Реклама посвящена знаменитому псу Хатико. Он прославился 90 лет назад, когда японцы узнали его историю из газетной статьи. Пёс девять лет ждал на станции Сибуя умершего хозяина. Хатико стал символом беззаветной любви и верности. В честь него рядом с вокзалом установили памятник.

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Акита-ину – крупнейшая японская собака из шпицеобразных. Раньше её использовали для охоты на крупного зверя. На древнем японском языке такую собаку называли «матаги кэн» – медвежатник.

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