Лас-Вегас избавляется от газонов с живой травой

В Лас-Вегасе можно увидеть много подделок: от двойников Элвиса Пресли до копии Эйфелевой башни. Теперь же..
Дата загрузки: 2022-06-24
Многолетняя засуха заставила городские власти избавиться от миллионов квадратных метров газонов. Их убрали даже со знаменитого бульвара Лас-Вегас-Стрип – визитной карточки города. Вместо них стелят искусственное травяное покрытие.
[Карлос Родригес, укладчик искусственной травы]:
«То же самое мы сделали и возле приветственного знака Лас-Вегаса».
Укладчик Карлос Родригес говорит, что вместо того, чтобы высаживать траву, он закрепляет её молотком.
[Карлос Родригес, укладчик искусственной травы]:
«По сути, мы забиваем шестидюймовые гвозди по периметру газона. И они его держат».
Всё это делают, чтобы сэкономить воду. Штат Невада, как и несколько соседних, использует запасы водохранилища Мид. А в нём уровень воды – рекордно низкий.
Иметь живые газоны в Неваде теперь незаконно.
[Бронсон Мэк, сотрудник Водного управления Невады]:
«В прошлом году власти штата приняли закон, который запрещает ирригацию нефункциональной травы, то есть которую не используют для отдыха, а лишь для оформления. Согласно закону, такую траву нужно полностью убрать к 2026 году».
Закон касается и компаний, и частных владений. Правда, не старых, а новых. Вместо живой травы теперь их можно окружать лишь пустынными растениями, которые не требуют много воды.
[Бронсон Мэк, сотрудник Водного управления Невады]:
«Представьте, в год на квадратный фут травы нужно 276 литров воды. В целом такого объёма хватило бы, чтобы мы на 3 метра ушли под воду».
Некоторые владельцы частных домов заменяют живые газоны на искусственные добровольно.
[Линда Лерд, местная жительница]:
«Я тоже могу внести свой небольшой вклад в экономию воды в Лас-Вегасе. Мой маленький вклад поможет остальным».
Впрочем, не следует бояться, что все искусственные газоны Лас-Вегаса будут чистым пластиком. Производители говорят, что большая часть их продукции – из растительных компонентов.
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