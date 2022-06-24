Лас-Вегас избавляется от газонов с живой травой

В Лас-Вегасе можно увидеть много подделок: от двойников Элвиса Пресли до копии Эйфелевой башни. Теперь же..

В Лас-Вегасе можно увидеть много подделок: от двойников Элвиса Пресли до копии Эйфелевой башни. Теперь же список пополнит и обычная трава.

Многолетняя засуха заставила городские власти избавиться от миллионов квадратных метров газонов. Их убрали даже со знаменитого бульвара Лас-Вегас-Стрип – визитной карточки города. Вместо них стелят искусственное травяное покрытие.

[Карлос Родригес, укладчик искусственной травы]:

«То же самое мы сделали и возле приветственного знака Лас-Вегаса».

Укладчик Карлос Родригес говорит, что вместо того, чтобы высаживать траву, он закрепляет её молотком.

[Карлос Родригес, укладчик искусственной травы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Всё это делают, чтобы сэкономить воду. Штат Невада, как и несколько соседних, использует запасы водохранилища Мид. А в нём уровень воды – рекордно низкий.

Иметь живые газоны в Неваде теперь незаконно.

[Бронсон Мэк, сотрудник Водного управления Невады]:

«В прошлом году власти штата приняли закон, который запрещает ирригацию нефункциональной травы, то есть которую не используют для отдыха, а лишь для оформления. Согласно закону, такую траву нужно полностью убрать к 2026 году».

Закон касается и компаний, и частных владений. Правда, не старых, а новых. Вместо живой травы теперь их можно окружать лишь пустынными растениями, которые не требуют много воды.

[Бронсон Мэк, сотрудник Водного управления Невады]:

«Представьте, в год на квадратный фут травы нужно 276 литров воды. В целом такого объёма хватило бы, чтобы мы на 3 метра ушли под воду».

Некоторые владельцы частных домов заменяют живые газоны на искусственные добровольно.

[Линда Лерд, местная жительница]:

«Я тоже могу внести свой небольшой вклад в экономию воды в Лас-Вегасе. Мой маленький вклад поможет остальным».

Впрочем, не следует бояться, что все искусственные газоны Лас-Вегаса будут чистым пластиком. Производители говорят, что большая часть их продукции – из растительных компонентов.

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