fb pixel
Телеканал NTD

Кенийский стартап спасает лес, перерабатывая пластик

Кенийский стартап спасает лес, перерабатывая пластик

Эти горы пластиковых отходов помогают спасать деревья. Сюда, на свалку в Найроби, постоянно приходят семеро сотрудников..

Дата загрузки: 2022-07-12

Кенийский стартап спасает лес, перерабатывая пластик

Эти горы пластиковых отходов помогают спасать деревья. Сюда, на свалку в Найроби, постоянно приходят семеро сотрудников местного стартапа. Собирают всё, что можно отнести к пластмассе.

Отходы сортируют, измельчают, а затем пускают в производство. Так выброшенный мусор обретает форму садовой мебели, тротуарной плитки и столбов.

[Муго Мачария, основатель компании Noma Green Plastic]:
«Прелесть этого материала в его пластичности. Ему можно придать любую форму. Например, можно сделать уличную мебель, такую как скамейка, на которой я сижу, или стол, который стоит передо мной».

Столбы для заборов пользуются особенным спросом. Компания выпускает по сто штук в день. Один столб стоит 700 кенийских шиллингов, или около восьми долларов. Срок службы – 40 лет.

[Джон Ньенга, покупатель]:
«Раньше я покупал деревянные столбы, но по ночам их воровали, чтобы жечь вместо дров. Потом я нашёл такие пластиковые столбы. Теперь ничего не пропадает, никто их не крадёт, потому что это уже и так отходы».

[Муго Мачария, основатель компании Noma Green Plastic]:
«Чем больше использовать пластиковых столбов, тем меньше будут вырубать леса и тем больше деревьев сохранится».

Стартап также выполняет индивидуальные заказы. Причём клиенты могут приносить свои пластиковые отходы. Каждый месяц компания перерабатывает 30 тонн вторсырья.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...