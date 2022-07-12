Кенийский стартап спасает лес, перерабатывая пластик

Эти горы пластиковых отходов помогают спасать деревья. Сюда, на свалку в Найроби, постоянно приходят семеро сотрудников..

Эти горы пластиковых отходов помогают спасать деревья. Сюда, на свалку в Найроби, постоянно приходят семеро сотрудников местного стартапа. Собирают всё, что можно отнести к пластмассе.

Отходы сортируют, измельчают, а затем пускают в производство. Так выброшенный мусор обретает форму садовой мебели, тротуарной плитки и столбов.

[Муго Мачария, основатель компании Noma Green Plastic]:

«Прелесть этого материала в его пластичности. Ему можно придать любую форму. Например, можно сделать уличную мебель, такую как скамейка, на которой я сижу, или стол, который стоит передо мной».

Столбы для заборов пользуются особенным спросом. Компания выпускает по сто штук в день. Один столб стоит 700 кенийских шиллингов, или около восьми долларов. Срок службы – 40 лет.

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[Джон Ньенга, покупатель]:

«Раньше я покупал деревянные столбы, но по ночам их воровали, чтобы жечь вместо дров. Потом я нашёл такие пластиковые столбы. Теперь ничего не пропадает, никто их не крадёт, потому что это уже и так отходы». [Муго Мачария, основатель компании Noma Green Plastic]:

«Чем больше использовать пластиковых столбов, тем меньше будут вырубать леса и тем больше деревьев сохранится».

Стартап также выполняет индивидуальные заказы. Причём клиенты могут приносить свои пластиковые отходы. Каждый месяц компания перерабатывает 30 тонн вторсырья.

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