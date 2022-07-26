Большая перемена в одной из австралийских школ. Дети достают свои ланчбоксы, чтобы пообедать. Но после еды..

Делать из остатков еды компост учат в одной из австралийских школ

[Сиенна Крофт, школьница]:

«Мы поднимаем мусор. Берём большой бак и складываем его в этот бак».

Большая перемена в одной из австралийских школ. Дети достают свои ланчбоксы, чтобы пообедать. Но после еды никто не спешит побегать в коридорах или поиграть на площадке. У этих учеников важная миссия. Они надевают униформу и отправляются собирать отходы.

Эти дети – волонтёры экологического клуба. Они убирают территорию школы в обеденное время, собирают мусор с местных пляжей, а также относят остатки еды из классных комнат в специальные баки для создания компоста.

[Софи Кэмпбелл, учительница]:

«Эти ученики стимулируют других детей. Например, во время обеда, если видят, что те бросают свой мусор».

Главная цель этой программы – сократить количество пищевых отходов на свалках. Из них делают органические удобрения. Баки, в которых производят компост, называют FOGO.

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[Сиенна Крофт, школьница]:

«Если мы видим детей, которые пытаются бросить огрызки в обычные баки, я говорю, что я возьму их и положу в бак FOGO».

А вот к детям приехал особый гость. Он забирает плоды их трудов с помощью механической руки.

[Гвен Харпер, эксперт по отходам]:

«Пищевые отходы не исчезают. Они превращаются в компост, и эти грузовики – очень важная часть этой цепочки».

Здесь баки FOGO установил городской совет. Вывоз такого мусора для школ – бесплатный.

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