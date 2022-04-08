Экстремальная погода приводит к масштабным отключениям света по всем США

За последние 20 лет в США стали в два раза чаще отключать электроэнергию из-за плохой погоды...

За последние 20 лет в США стали в два раза чаще отключать электроэнергию из-за плохой погоды. Расследование Associated Press показывает, что эти экстремальные явления разрушают и без того стареющую электросеть страны.

Расходы на обслуживание сетей тоже стремительно растут. А это означает, что клиенты, мало того, что страдают от более частых отключений света, так ещё и должны больше за это платить.

Более того, перебои со светом несут опасность для пожилых людей, инвалидов и других уязвимых групп.

Так, в Калифорнии отключения света коснулись десятков тысяч людей, которые используют электричество для медицинских нужд.

78-летняя Линн Мейсон Кортни слепа и больна раком. Она живёт в городке с населением в 2500 человек в штате Мэн. Когда в 2020 году после шторма в здании на три дня выключился свет, температура внутри упала до 6 градусов по Цельсию.

[Линн Мейсон Кортни, жительница штата Мэн]:

«Конечно, когда отключается электричество, гаснет весь свет, отключается телевизор, отключается мобильный телефон, оказываешься в изоляции. У меня было переохлаждение и обезвоживание».

В 2017 году зимние ураганы оставили без электричества более 500 тысяч жителей штата Мэн. Это треть его населения. А в последние годы там произошло рекордное количество отключений – 12 в год. Раньше было не больше пяти.

Учёные говорят, что потепление климата делает ураганы более разрушительными. Так, в прошлом году ураган «Ида» лишил электричества большую часть побережья Луизианы. А в результате жары умер, по меньшей мере, 21 человек.

Финансовые потери от ураганов тоже огромны. Крупнейшая энергетическая компания Луизианы заявила, что ущерб от ураганов 2020 и 21 годов составил примерно четыре миллиарда долларов.

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