Большая часть США изнывает от аномальной жары

Жителей многих американских штатов предупреждают об опасности чрезмерно жаркой погоды. Это Южная Флорида. В Майями стоит..

Жителей многих американских штатов предупреждают об опасности чрезмерно жаркой погоды. Это Южная Флорида. В Майями стоит сорокаградусная жара, и она продержится до конца недели.

[отдыхающий на пляже]:

«Сегодня очень жарко, как в пустыне. Сейчас разгар лета, и в это время становится очень сухо». [отдыхающая на пляже]:

«Последнюю пару дней – ненормальная жара. <…> Тяжело. Ничего не делаешь, но уже потеешь. Не двигаешься, но потеешь – это плохо. Хотя вчера было ещё хуже».

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Впрочем, есть и те, кому такая погода нравится. Этот мужчина – из Аргентины. Там сейчас зима.

[отдыхающий на пляже]:

«Мы приехали из Аргентины, где сейчас холодно. Так что мы наслаждаемся этой жарой, мы по ней скучали».

Тем временем в Аризоне и Калифорнии полыхают лесные пожары.

А в Чикаго гудели сирены, предупреждающие об ураганах. Непогода оставила без света тысячи людей в пригороде мегаполиса.

В Йеллоустонском национальном парке из-за жары начались наводнения и камнепады. В результате его закрыли для посетителей впервые за 34 года.

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