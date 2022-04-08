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В Сиднее за ночь выпала месячная норма осадков

В Сиднее за ночь выпала месячная норма осадков

На восточное побережье Австралии снова обрушились сильные дожди. В Сиднее за ночь выпала месячная норма осадков...

Дата загрузки: 2022-04-08

В Сиднее за ночь выпала месячная норма осадков
На восточное побережье Австралии снова обрушились сильные дожди. В Сиднее за ночь выпала месячная норма осадков.

Пригородные дороги превратились в реки. Жителей пострадавших районов начали эвакуировать. В том числе эвакуируют постояльцев домов престарелых.

[Дэниэл Остин, комиссар Службы экстренной помощи]:
«Это очень динамичная ситуация. События развиваются неимоверно быстро».

В самом Сиднее живёт 5 миллионов человек. Горожан призывают воздержаться от необязательных поездок и быть готовыми к эвакуации, поскольку ливни в регионе продолжатся.

[Аилса Шофилд, сотрудница метеобюро]:
«К сожалению, продолжает играть роль явление Ла-Нинья, оно оказывает влияние на Новый Южный Уэльс, что означает, что дождей выпадает больше обычного. Именно это мы наблюдали последнюю пару месяцев и ожидаем весь апрель».

В целом в Сиднее в этом году уже выпало 1227 миллиметров осадков. Это больше, чем обычно выпадает за год.
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