Юг Европы охватили пожары из-за экстремальной жары

Тысячи пожарных борются с огнём в Испании, включая Каталонию. Пламя быстро распространяется вблизи жилых районов, вынуждая людей эвакуироваться.

Это регион Малага на юге Испании. Он популярен среди британских и североевропейских туристов. Сюда на борьбу со стихией направили 18 вертолётов и самолётов.

[Натан Маккомб, британец, живущий в Испании]:

«Всё ещё очень тревожно видеть, что, как только ветер усиливается, на следующий день появляется много небольших очагов. У них кончается вода, которую набирают вертолёты. Поэтому приходится отходить всё дальше и дальше от огня».

Долина Херте в районе Эстремадура на прошлой неделе была очагом самых сильных пожаров. Здесь также работала спецтехника и летали вертолёты.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мигель Анхель Тамайо, местный житель]:

«Этот район раньше летом был зелёным и прохладным, а теперь всё большое похож на южные регионы, такие как Бадахос, Кордова и Севилья».

Тепловая волна пришла в страну примерно 10 июля. Температура воздуха кое-где поднималась выше 45 градусов. Максимум, зафиксированный в этот период – 45,7. Из-за этого начались десятки лесных пожаров.

Метеорологи говорят, что с этой недели температура начнёт снижаться, однако по-прежнему будет «аномально высокой».

От тепловой волны страдает на только Испания. Вся южная Европа оказалась во власти огненной стихии, включая Грецию, Францию и Италию.

На юго-западе Франции лесные пожары уже охватили более 11 тысяч гектаров территории. Эвакуировали более 14 тысяч человек. В нескольких регионах объявлен красный уровень опасности.

В Италии, где в последние дни вспыхнули небольшие пожары, ожидают повышения температуры воздуха до 40 градусов и больше.

Аналогичные температуры прогнозируют в Великобритании. Это превысит предыдущий официальный рекорд в 38,7 градуса по Цельсию, установленный в Кембридже в 2019 году.

Короткая ссылка на эту страницу: