Художник нашёл оригинальный способ дарить новые картины

Джейк Гарсия учится в колледже фармации и здравоохранения, но недавно увлёкся живописью. Рисуя маслом пейзажи с натуры в Южном Бостоне, он столкнулся с проблемой доставки картин со свежей краской на холсте. Джейк нашёл оригинальное решение.

У художника возникла идея оставлять картины там, где он их рисовал и таким образом делать подарки людям. «Представьте, кто-то наслаждается прекрасным видом. Вдруг, посмотрев вниз, обнаруживает картину с этим видом, как будто она написана для него? Это волшебно!» – считает Джейк.

Для Джейка – это способ радовать людей. «Вселенная должна подарить эти мгновения, они прекрасны!» – думает Джейк.

Художник в соцсетях сообщает людям, где можно найти его работы. Он планирует разместить картины по всему городу.