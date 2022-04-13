Галлюциногенные грибы помогут при депрессии?

Так называемые «волшебные грибы» могут помочь в борьбе с депрессией. Британские учёные исследовали психоделическое вещество псилоцибин...

Так называемые «волшебные грибы» могут помочь в борьбе с депрессией. Британские учёные исследовали психоделическое вещество псилоцибин. Как оказалось, оно благотворно влияет на пациентов с тяжёлой формой депрессии.

В двух исследованиях приняло участие 60 волонтёров. Учёные исследовали МРТ их головного мозга до принятия психоделиков и после. Также результаты сравнили со сканами мозга тех, кто принимал обычные антидепрессанты. Выяснилось, что эффективность грибов очевидна.

[Дэвид Натт, один из авторов исследования]:

«Мозг начинает работать более плавно. Он легче переключается между мыслями и процессами. Мы думаем, что при депрессии это самая важная польза псилоцибина и, возможно, других психоделиков».

Действие психоделических препаратов совершенно отличается от традиционных антидепрессантов. Последние повышают уровень сератонина в мозгу. Проходят недели, прежде чем пациент заметит какие-либо изменения.

[Дэвид Натт, один из авторов исследования]:

«Психоделики воздействуют совершенно на другой рецептор 5-НТ2А, который находится в коре головного мозга. Стимулируя его, вы фактически возбуждаете мозг, изменяете его работу и энергетический ландшафт, ломаете текущие пути. Это позволяет людям думать более свободно».

Исследователи говорят, что все пациенты, которым помогли психоделические препараты, до этого безуспешно пытались излечиться с помощью антидепрессантов. Некоторые перепробовали до десяти разных вариантов.

О положительных свойствах психоделиков известно с начала XX века. Однако в наши дни о них знают больше как о наркотических средствах. Теперь же учёные надеются вернуть этим веществам доброе имя. К примеру, планируют лечить с их помощью анорексию.

При этом авторы призывают людей не заниматься самолечением. Обычное применение «волшебных грибов» никакой пользы для здоровья не принесёт.

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