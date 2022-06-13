Новый гель поможет восстановить сердце после приступа

Этот биоразлагаемый гель со стволовыми клетками может кардинально изменить жизнь людей, переживших сердечный приступ. Его разработали..

Этот биоразлагаемый гель со стволовыми клетками может кардинально изменить жизнь людей, переживших сердечный приступ. Его разработали в Великобритании. И он может восполнять ткани, которые отмерли из-за недостатка кислорода.

Пока тесты проводили только на здоровых мышах в лаборатории Манчестерского университета. Выяснили, что гель со стволовыми клетками сохранялся в течение двух недель после введения в сердце.

[Кэтрин Кинг, исследовательница]:

«То есть он может удерживать там стволовые клетки достаточно долго, чтобы они как бы интегрировались в сердце».

Исследование показало, что гель не наносит вреда сердцу, а наоборот, создаёт среду для поддержания стволовых клеток. Теперь учёным предстоит проверить, могут ли эти клетки восстанавливать повреждения сердца.

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Сегодня люди в основном вынуждены обращаться за трансплантацией сердца. Однако срок ожидания долгий. Кроме того, есть опасность отторжения.

В прошлом хирурги уже пытались восстанавливать сердце, вводя в него стволовые клетки, но они не выживали. Учёные надеются, что гидрогель поможет решить проблему.

[Джеймс Лейпер, врач]:

«Мы проводили исследования в этой области несколько лет. Одна из самых больших проблем – сохранить вживлённые в сердце клетки, чтобы они могли восстановить сердечную мышцу и улучшить результаты лечения».

Более семи с половиной миллионов человек в Великобритании живут с заболеваниями сердца и системы кровообращения. И каждый год по этой причине умирает 47 тысяч британцев.

В глобальном масштабе, ишемическая болезнь сердца ежегодно забирает более девяти миллионов жизней. И это несмотря на значительный прогресс в области кардиохирургии.

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