Новый гель поможет восстановить сердце после приступа

Этот биоразлагаемый гель со стволовыми клетками может кардинально изменить жизнь людей, переживших сердечный приступ. Его разработали..
Дата загрузки: 2022-06-14
Пока тесты проводили только на здоровых мышах в лаборатории Манчестерского университета. Выяснили, что гель со стволовыми клетками сохранялся в течение двух недель после введения в сердце.
[Кэтрин Кинг, исследовательница]:
«То есть он может удерживать там стволовые клетки достаточно долго, чтобы они как бы интегрировались в сердце».
Исследование показало, что гель не наносит вреда сердцу, а наоборот, создаёт среду для поддержания стволовых клеток. Теперь учёным предстоит проверить, могут ли эти клетки восстанавливать повреждения сердца.
Сегодня люди в основном вынуждены обращаться за трансплантацией сердца. Однако срок ожидания долгий. Кроме того, есть опасность отторжения.
В прошлом хирурги уже пытались восстанавливать сердце, вводя в него стволовые клетки, но они не выживали. Учёные надеются, что гидрогель поможет решить проблему.
[Джеймс Лейпер, врач]:
«Мы проводили исследования в этой области несколько лет. Одна из самых больших проблем – сохранить вживлённые в сердце клетки, чтобы они могли восстановить сердечную мышцу и улучшить результаты лечения».
Более семи с половиной миллионов человек в Великобритании живут с заболеваниями сердца и системы кровообращения. И каждый год по этой причине умирает 47 тысяч британцев.
В глобальном масштабе, ишемическая болезнь сердца ежегодно забирает более девяти миллионов жизней. И это несмотря на значительный прогресс в области кардиохирургии.
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