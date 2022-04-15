Почему пожарный заговорил на языке жестов

Пожарный Майк Рео из Манчестера приехал проверить жилой дом, в котором сработала сигнализация. Он увидел мальчика, стоящего в дверном проёме.

Пожарный заметил, что мальчик читает по губам, наблюдая за работой пожарных. Тогда Майк обратился к ребёнку на языке жестов. «Привет, как дела?» Мальчик улыбнулся. «Я сказал: «Меня зовут Майк. А тебя? Он ответил: «Меня зовут Тиган», и я сказал: «Приятно познакомиться»», – вспоминает пожарный.

У Майка родители глухие, поэтому он выучил язык жестов ещё в детстве.

Пожарный научил мальчика ещё одному слову на языке жестов: «пожарный», постучав тыльной стороной ладони по лбу. Перед уходом Майк подарил Тигану пожарную каску. Мальчик был рад этой встрече.

Мама Тигана сняла видео, которое в соцсетях стало вирусным. Она надеется, что ролик вдохновит людей на общение с детьми, которые отличаются от других.

