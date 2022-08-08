Новое открытие в Помпеях проливает свет на быт среднего класса

Новая находка в Помпеях проливает свет на то, как жил в городе средний класс. Обнаружили четыре..

Новая находка в Помпеях проливает свет на то, как жил в городе средний класс. Обнаружили четыре новые комнаты в доме, раскопки которого начались ранее. В них осталось много посуды. Некоторые изделия хорошо сохранились, а от некоторых остались только осколки.

С помощью гипсовой отливки также получили слепки кроватей, шкафов и других предметов мебели, которые были в доме до извержения вулкана.

Находка сделана недалеко от храма Ларов. Его начали строить после землетрясения 62 года нашей эры. Так жители Помпеев хотели задобрить богов.

Однако извержение Везувия в 79 году стало катастрофическим для города. Из жерла вулкана вырвалось 30-метровое раскалённое облако из камней, пепла и дыма. Погибли несколько тысяч жителей Помпеев, Геркуланума, Стабиев и небольших селений. Улицы и дома накрыло многометровой толщей пепла.

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Систематические раскопки в Помпеях начались во второй половине XIX века. Археологи находили в затвердевшем пепле пустоты. Заливая их гипсом, они получали слепки тел погибших людей и животных. Последние полвека в Помпеях идёт в основном реставрация. Раскопать осталось менее трети города.

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