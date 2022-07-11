«Афроцентрично»: школа в Кении учит местным традициям вместо европейских

В этой школе в кенийском городе Накуру главные предметы – африканская культура, языки и одежда. Здесь..

В этой школе в кенийском городе Накуру главные предметы – африканская культура, языки и одежда.

Здесь решили сделать упор на традиции, чтобы дети переняли собственную культуру.

Школу основали в 2018 году. Теперь здесь учится более 300 детей в возрасте от пяти до 14 лет.

Здесь каждый учит свой родной язык, а также альтернативный местный диалект. Кроме того, дети проходят историю места, где они родились и где жили их предки.

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[Оку Канайо, сооснователь школы]:

«Мы решили научить детей их идентичности. Это афроцентричная свободная программа. И когда мы начали, успеваемость детей очень повысилась».

Афроцентризм означает, что в образовательном процессе детям рассказывают, кто они и откуда идут их корни.

[Утери Канайо, директор школы]:

«Мы открываем себя заново, поскольку многие культуры взяли верх над африканскими. Быть афроцентричными означает целенаправленно вернуться к африканской культуре».

Школа уникальна ещё и тем, что здесь детям разрешают использовать традиционные имена и носить африканскую одежду. При том, что в большинстве школ дети обязаны носить форму.

[Отиено Тоби, школьник]:

«В другой школе было сложно просить других называть меня моим африканским именем, поскольку люди считали их плохими. Им очень нравится европейская культура, и они не любят собственную».

Стоит отметить, что ЮНЕСКО продвигает многоязыковое обучение на всех уровнях.

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