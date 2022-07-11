«Афроцентрично»: школа в Кении учит местным традициям вместо европейских

В этой школе в кенийском городе Накуру главные предметы – африканская культура, языки и одежда. Здесь..
Дата загрузки: 2022-07-12
Здесь решили сделать упор на традиции, чтобы дети переняли собственную культуру.
Школу основали в 2018 году. Теперь здесь учится более 300 детей в возрасте от пяти до 14 лет.
Здесь каждый учит свой родной язык, а также альтернативный местный диалект. Кроме того, дети проходят историю места, где они родились и где жили их предки.
[Оку Канайо, сооснователь школы]:
«Мы решили научить детей их идентичности. Это афроцентричная свободная программа. И когда мы начали, успеваемость детей очень повысилась».
Афроцентризм означает, что в образовательном процессе детям рассказывают, кто они и откуда идут их корни.
[Утери Канайо, директор школы]:
«Мы открываем себя заново, поскольку многие культуры взяли верх над африканскими. Быть афроцентричными означает целенаправленно вернуться к африканской культуре».
Школа уникальна ещё и тем, что здесь детям разрешают использовать традиционные имена и носить африканскую одежду. При том, что в большинстве школ дети обязаны носить форму.
[Отиено Тоби, школьник]:
«В другой школе было сложно просить других называть меня моим африканским именем, поскольку люди считали их плохими. Им очень нравится европейская культура, и они не любят собственную».
Стоит отметить, что ЮНЕСКО продвигает многоязыковое обучение на всех уровнях.
Короткая ссылка на эту страницу: