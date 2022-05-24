Почему фотографу нравится снимать лисиц

Иван Кислов по профессии – горный инженер. Его хобби – фотография. Иван снимает животных Чукотки. На его фотографиях медведи, северные олени, волки и горностаи. Но лисицы в творчестве фотографа занимают особое место.





Иван считает их самыми сговорчивыми среди животных, которых фотографирует. Обычно дикие звери сторонятся камеры, а лисицы наоборот. Они позволяют снимать себя на камеру с разных ракурсов. «Лисицы любопытны и могут подойти очень близко, а я снимаю широкоугольными и телеобъективами», – рассказал Иван в одном из своих интервью.

Посмотрите фото лисиц, запечатлённых Иваном Кисловым.

Лис, осматривающий просторы тундры

Лис зорко вглядывается в ясное небо

Заботливая лисица присматривает за своими малышами

Озабоченная лисица с семью детёнышами

Свирепый лис

Одинокий лис во время снегопада

Лис смотрит прямо в камеру, как будто демонстрирует храбрость

Красота лисицы идеально сочетается с природой

В фокусе лисьи глаза. О чём она хочет сказать?

Так пара лисиц проявляет нежность к друг другу 2 фото



Охота была удачной, есть чем накормить малышей.