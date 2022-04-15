Эта каменная плита долгое время стояла на виду у всех в заднем коридоре храма Гроба Господня..

В Иерусалиме нашли плиту древнего алтаря, которая стояла у всех на виду

Эта каменная плита долгое время стояла на виду у всех в заднем коридоре храма Гроба Господня в Иерусалиме. Паломники оставляли на ней надписи. Но никто и не догадывался, что это ценный артефакт.

Плита оказалась фронтальной частью древнего алтаря. По мнению археологов, на это указывает сложный петлевой орнамент. Его обнаружили на обратной стороне плиты, когда её развернули во время реставрационных работ.

[Амит Реем, археолог]:

«Сейчас этого уже нет, но изначально алтарь был инкрустирован кусочками дорогого мрамора и стекла. Он сиял, и это был удивительный артефакт».

Учёные считают, что алтарь был украшен мозаикой в стиле косматеско. По одной из версий, он берёт истоки в византийском и ранне исламском искусстве. Такую мозаику выкладывали на алтарях в римских храмах в XII-XIII веках.

Находка подтверждает свидетельства паломников о том, что храм в Иерусалиме освятили крестоносцы в 1149 году. Они же и установили главный алтарь. Судя по размерам плиты, он был огромным. Длина плиты – два с половиной метра, а высота – полтора.

[Амит Реем, археолог]:

«Алтарь стоял на вершине, в главном месте храма. Взоры верующих были устремлены на него. А рядом священники проводили службу».

После ухода крестоносцев алтарь использовали священники греко-православной церкви. Во время пожара в начале XIX века он был повреждён. После этого в храме поставили новый алтарь, а про этот забыли.

[Амит Реем, археолог]:

«Храм Гроба Господня очень хорошо исследован. Но всё же бывают сюрпризы. Никогда не говори «никогда». Завтра, возможно, будет новая удивительная находка».

Израильское исследовательское общество опубликует доклад о результатах исследования в конце года.

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