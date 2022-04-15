В Иерусалиме нашли плиту древнего алтаря, которая стояла у всех на виду

Эта каменная плита долгое время стояла на виду у всех в заднем коридоре храма Гроба Господня..
Дата загрузки: 2022-04-15
Плита оказалась фронтальной частью древнего алтаря. По мнению археологов, на это указывает сложный петлевой орнамент. Его обнаружили на обратной стороне плиты, когда её развернули во время реставрационных работ.
[Амит Реем, археолог]:
«Сейчас этого уже нет, но изначально алтарь был инкрустирован кусочками дорогого мрамора и стекла. Он сиял, и это был удивительный артефакт».
Учёные считают, что алтарь был украшен мозаикой в стиле косматеско. По одной из версий, он берёт истоки в византийском и ранне исламском искусстве. Такую мозаику выкладывали на алтарях в римских храмах в XII-XIII веках.
Находка подтверждает свидетельства паломников о том, что храм в Иерусалиме освятили крестоносцы в 1149 году. Они же и установили главный алтарь. Судя по размерам плиты, он был огромным. Длина плиты – два с половиной метра, а высота – полтора.
[Амит Реем, археолог]:
«Алтарь стоял на вершине, в главном месте храма. Взоры верующих были устремлены на него. А рядом священники проводили службу».
После ухода крестоносцев алтарь использовали священники греко-православной церкви. Во время пожара в начале XIX века он был повреждён. После этого в храме поставили новый алтарь, а про этот забыли.
[Амит Реем, археолог]:
«Храм Гроба Господня очень хорошо исследован. Но всё же бывают сюрпризы. Никогда не говори «никогда». Завтра, возможно, будет новая удивительная находка».
Израильское исследовательское общество опубликует доклад о результатах исследования в конце года.
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