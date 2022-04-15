В Израиле испытали систему лазерного перехвата ракет

Израильские военные провели успешное испытание системы лазерного перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов. Оно проходило на..
Дата загрузки: 2022-04-15
В феврале прошлого года премьер-министр Израиля Нафтали Беннет признал, что система обороны «Железный купол» слишком дорогая. Он сказал, что страна ускорит внедрение лазерных технологий.
Новая система ПВО проста в эксплуатации, её боеприпасы неисчерпаемы, пока есть электричество. К тому же её использование обходится дешевле, чем запуск противоракет, которые стоят от десятков тысяч до миллионов долларов каждая.
Систему лазерного перехвата панируют развернуть на суше, в воздухе и на море. Сначала её разместят на границе с сектором Газа, где ХАМАС и другие группировки регулярно обстреливают израильские города. Затем она будет действовать везде. При этом другие системы обороны, такие как «Железный купол» и «Праща Давида», продолжат работать.
Система лазерного перехвата поможет с меньшими затратами защитить от ракет противника. Считается, что две крупнейшие террористические организации в Секторе Газа обладают тысячами ракет и миномётных снарядов. Кроме того, в последние годы Иран всё чаще использует для террористических атак беспилотники.
Короткая ссылка на эту страницу: