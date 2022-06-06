США и Южная Корея провели испытания баллистических ракет класса «земля-земля» в ответ на подобные испытания в..

Испытания в ответ на испытания: США и Южная Корея запустили ракеты

США и Южная Корея провели испытания баллистических ракет класса «земля-земля» в ответ на подобные испытания в Северной Корее.

Ракеты пускали с 4:45 утра в понедельник с южнокорейского восточного побережья. Так союзники показали, что способны нанести точечные удары по пусковым установкам КНДР, а также центрам управления и поддержки.

Ранее в воскресенье Северная Корея выпустила восемь ракет малой дальности. Для Пхеньяна это стало самым масштабным едноразовым баллистическим испытанием.

Президент Южной Кореи обещает решительно и твёрдо ответить на любые северокорейские провокации.

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[Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи]:

«Ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи становятся более изощрёнными. Вчера она выпустила несколько баллистических ракет. Ядерные и ракетные программы Северной Кореи достигают уровня, угрожающего не только миру на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и во всём мире».

В этом году Северная Корея провела серию пусков ракет: от гиперзвуковых до межконтинентальных баллистических.

Представители Вашингтона и Сеула также недавно предупредили, что Северная Корея впервые с 2017 года, похоже, готова возобновить испытания ядерного оружия.

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