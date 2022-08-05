Баллистические ракеты и истребители: Китай проводит учения в Тайваньском проливе

Китай поднял в небо более 100 истребителей, провёл манёвры около 10 боевых кораблей, а также выпустил..

Китай поднял в небо более 100 истребителей, провёл манёвры около 10 боевых кораблей, а также выпустил десятки баллистических ракет вблизи Тайваня. Крупнейшие военные учения страны в Тайваньском проливе начались на следующий день после визита в самопровозглашённое государство спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках её азиатского тура.

Она стала первым за 25 лет чиновником США такого ранга, посетившим остров. Визит вызвал ожесточённый протест со стороны китайской компартии, которая называет Тайвань мятежной провинцией Китая.

Главный аэропорт Тайваня отменил десятки международных рейсов в связи с запуском ракет. Кроме того, Минобороны подняло в небо истребители, чтобы перекрыть доступ китайским самолётам. Не менее 22 из них вторглись в воздушную зону Тайваня. Также над небольшими островами Тайваня засекли четыре китайских беспилотника.

Пять баллистических ракет, выпущенных Китаем, впервые приземлились в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил министр обороны страны. Эта зона простирается на 370 километров от внешних границ территориальных вод Японии.

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[Нобуо Киси, министр обороны Японии]:

«Мы решительно осуждаем запуски, поскольку они вызывают большие опасения по поводу безопасности нашей страны и безопасности нашего народа».

В прошлом в другую часть этих вод попадали ракеты из Северной Кореи.

Белый дом осудил запуск баллистических ракет со стороны Китая, назвав это «безответственным шагом». Представитель Госдепа США также сказал, что администрация Байдена отложила давно запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен III», чтобы избежать эскалации напряженности.

На Тайване Пелоси встретилась с президентом Цай Инвэнь и выступила перед парламентом. Затем она улетела в Южную Корею, после чего отправилась в Японию.

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