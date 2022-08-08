Индия запустила в космос свою новую ракету-носитель SSLV. Она стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в..

Индия запустила в космос два спутника, но они сошли с орбиты

Индия запустила в космос свою новую ракету-носитель SSLV. Она стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в южном штате Андхра-Прадеш. Ракета должна была вывести два спутника на низкую околоземную орбиту.

Первые три ступени космического аппарата отделились в штатном режиме. При отделении четвёртой произошёл сбой из-за неисправности датчика. Программное обеспечение не смогло выявить проблемы. В итоге спутники были выведены на эллиптическую орбиту вместо круговой.

[Шридхара Паникер Соманатх, сотрудник ISRO]:

«На заключительной фазе миссии произошла потеря данных. Мы анализируем информацию».

Спутники постепенно сошли с орбиты, а затем сгорели в атмосфере Земли.

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Ракета-носитель SSLV малого класса разработана Индийской организацией космических исследований. Она может доставлять грузы весом до 500 килограммов на низкую околоземную орбиту. Стоимость разработки – 21 миллион долларов США, а производства – более четырёх миллионов.

Во время первого полёта ракета несла спутник наблюдения Земли весом 135 килограммов и восьмикилограммовый кубсат, построенный индийскими студентами. Аппараты нужно было вывести на круговую орбиту высотой 356 километров.

Второй полёт запланирован на четвёртый квартал 2022 года. Ракета выведет четыре спутника весом 56 килограммов каждый на круговую орбиту высотой 500 километров.

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