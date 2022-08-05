Обломки корабля SpaceX нашли в поле в Австралии

Австралийский фермер нашёл на своём поле обломки космического корабля. Самый большой из них примерно три метра..
Дата загрузки: 2022-08-05
Обломки изучил астрофизик. Он считает, что это части корабля, принадлежащего американской компании SpaceX. Австралийское космическое агентство подтверждает эту версию.
Космический мусор упал 9 июля. Один обломок воткнулся в землю. Фермер издалека принял его за сгоревшее дерево. Он поехал взглянуть на него только через несколько недель и понял, что это обугленный металл. Рядом нашёл другие обломки.
По мнению учёных, это может стать крупнейшей находкой космического мусора в Австралии за последние 40 лет.
Согласно данным НАСА, почти каждый год на Землю падают фрагменты спутников и ракет, которые полностью не сгорели в атмосфере.
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