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Обломки корабля SpaceX нашли в поле в Австралии

Обломки корабля SpaceX нашли в поле в Австралии

Австралийский фермер нашёл на своём поле обломки космического корабля. Самый большой из них примерно три метра..

Дата загрузки: 2022-08-05

Обломки корабля SpaceX нашли в поле в Австралии
Австралийский фермер нашёл на своём поле обломки космического корабля. Самый большой из них примерно три метра в длину. Место падения космического мусора находится рядом с городком Далгети в Новом Южном Уэльсе.

Обломки изучил астрофизик. Он считает, что это части корабля, принадлежащего американской компании SpaceX. Австралийское космическое агентство подтверждает эту версию.

Космический мусор упал 9 июля. Один обломок воткнулся в землю. Фермер издалека принял его за сгоревшее дерево. Он поехал взглянуть на него только через несколько недель и понял, что это обугленный металл. Рядом нашёл другие обломки.

По мнению учёных, это может стать крупнейшей находкой космического мусора в Австралии за последние 40 лет.

Согласно данным НАСА, почти каждый год на Землю падают фрагменты спутников и ракет, которые полностью не сгорели в атмосфере.
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