Обломки корабля SpaceX нашли в поле в Австралии

Австралийский фермер нашёл на своём поле обломки космического корабля. Самый большой из них примерно три метра..

Австралийский фермер нашёл на своём поле обломки космического корабля. Самый большой из них примерно три метра в длину. Место падения космического мусора находится рядом с городком Далгети в Новом Южном Уэльсе.

Обломки изучил астрофизик. Он считает, что это части корабля, принадлежащего американской компании SpaceX. Австралийское космическое агентство подтверждает эту версию.

Космический мусор упал 9 июля. Один обломок воткнулся в землю. Фермер издалека принял его за сгоревшее дерево. Он поехал взглянуть на него только через несколько недель и понял, что это обугленный металл. Рядом нашёл другие обломки.

По мнению учёных, это может стать крупнейшей находкой космического мусора в Австралии за последние 40 лет.

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Согласно данным НАСА, почти каждый год на Землю падают фрагменты спутников и ракет, которые полностью не сгорели в атмосфере.

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