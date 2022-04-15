Восемь геопарков Европы и Бразилии получили статус ЮНЕСКО

Финский ландшафтный парк Салпаусселькя площадью 4,5 тысячи квадратных километров представляет собой живописное зрелище. Недавно он и..
Дата загрузки: 2022-04-15
[Кристоф Ванденберг, сотрудник ЮНЕСКО]:
«Цель в основном одна – прославить это уникальное геологическое наследие и эти уникальные ландшафты, где живут люди».
Особый охранный статус также получили геопарки в Швеции, Греции, Румынии, Германии, Люксембурге и Бразилии.
Это островной комплекс Кефалония-Итака в западной Греции. Карстовым пещерам, воронкам и подземным потоками 250 миллионов лет. А площадь геопарка – почти 800 квадратных километров.
В районе Карпатского изгиба в Румынии находится геопарк Земля Бузэу. Ему 40 миллионов лет. Здесь много хорошо сохранившихся окаменелостей морских существ, птиц и млекопитающих. Есть также длинные и глубокие соляные пещеры.
А это геопарк Платоберген в Западной Швеции. 15 столовых гор с плоскими вершинами образовались в результате эрозии во время ледникового периода 115 тысяч лет назад. В этом регионе нашли первую известную каменную церковь в Швеции, построенную викингами-христианами в начале XI века.
В Люксембурге новый статус получил природный парк Меллердаль, а в Германии – котловина, которая образовалась 14,5 миллионов лет назад после падения метеорита.
В Бразилии статус геопарка присвоили цепи каньонов, которые образовались 180 миллионов лет назад.
Сеть Глобальных геопарков теперь насчитывает 177 объектов в 46 странах и охватывает территорию в 370 тысяч квадратных километров.
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